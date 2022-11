Los grandes temores que enfrenta Will Smith por su nueva película

willsmithChrisrock-65fee7.jpg

El filme Emancipation es el primero que protagoniza Will Smith desde el polémico incidente en el que le pegó en la cara a Chris Rock como reacción ante una broma que hizo el comediante sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, y su alopecia, una enfermedad autoinmune que causa la caída del cabello.

En esa oportunidad y en las semanas siguientes, el protagonista de Men in Black se disculpó varias veces con el comediante. Entre las amonestaciones que recibió, fue excluido como miembro de la Academia de Hollywood.

Will Smith: su temor más grande

Will Smith aseguró que que entendería si las personas no está lista para ver el filme, debido a su violento comportamiento. “Entiendo completamente que, si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo”, dijo..

El ganador del Oscar a mejor actor destaco: “Mi mayor preocupación es mi equipo: el director Antoine Fuqua ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera”. También apuntó que que su “más profunda esperanza es que mis acciones no perjudiquen a mi equipo”.

Emancipation es un filme inspirado en una historia real, un hombre lucha contra terrores impensables en un intento de reunirse con su familia. “Espero que el material, el poder de la película, puede hacer que abra los corazones de las personas como mínimo para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y en torno a esta película”, dijo.

Will Smith tiene el rol protagónico, un esclavo llamado Peter que huye de una plantación en Luisiana. Vale recordar que, en caso de recibir una nominación al Oscar por este rol, no podrá asistir a la ceremonia.