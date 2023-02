Los detalles de la grave denuncia de Flor Moyano a Juani Martino tras 'El Hotel de los Famosos'

“Presento de manera formal la denuncia penal por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal contra el señor Juan Manuel Martino. Por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género”, se lee en el documento que fue leído por Ángel de Brito.

flor moyano (2).png

Entre otros detalles, en la denuncia se narra cómo se conocieron, así cómo fue la convivencia entre ambos dentro de un show donde no tienen contacto con el afuera. "Los hechos denunciados han tenido suceso donde se grababa el ya mencionado reality en la zona de Cañuelas. El denunciado fue compañero de equipo a partir de lo cual se generó entre nosotros una buena relación’. Esto es palabra textual de Flor ante la Justicia”, agregó el conductor.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCoLbw4-NGhI%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

Más detalles de la denuncia de Flor Moyano a Juani Martino

En la denuncia se agrega todo el relato de Flor, quien detalló una a una, diferentes situaciones en las cuales aseguró no solo sentirte incómoda, sino abusada. “Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales”, habría dicho la influencer.

Asimismo, definió a Juani Martino como un “agresor sexual que construyó en mi psiquis un verdadero monstruo que mediante incansables actos de violencia y humillación fue logrando que aumente mi nivel de tolerancia ante sus comportamientos legitimando la degradación de mi persona y sometiéndome ante su poder”.

flor moyano.jpeg

Después de hacerse pública su denuncia, Flor Moyano escribió en su cuenta de Instagram un mensaje, donde le pide a la prensa que sepan entender el difícil momento que atraviesa. "Me voy a mantener al margen de cualquier clase de situación que pueda exponerme y agudizar mi dolor", advirtió.