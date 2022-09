Los destrozos del huracán Ian a su paso por Cuba y la alerta en Estados Unidos

En las últimas horas se pudo conocer que el huracán Ian se dirige a la costa oeste de Florida convertido en un monstruo que roza la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. "Un huracán extremadamente peligroso", advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, quienes pronostican que podría causar daños fatales, vientos catastróficos e inundaciones.

Por este motivo, más de dos millones de personas están bajo órdenes de evacuación obligatoria en la Florida, por al menos los próximos dos días de alerta máxima. "Es posible que pueda tocar tierra con categoría 5. Pero sin duda, es un huracán muy poderoso que tendrá graves efectos en el suroeste de Florida, y a medida que vaya atravesando el estado va a tener efectos muy, muy graves en términos de viento, lluvia, inundaciones...", fueron las palabras de Ron DeSantis, gobernador de Florida.

This is the scene along the southwestern Florida coast just prior to Hurricane Ian’s landfall #Ian #HurricaneIan #Florida #FLwx #weather #news #weathertok #fyp #foryou