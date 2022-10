Lollapalooza 2023: este es el line-up por día y el precio de las entradas

En ese sentido, los organziadores dieron a conocer que Hoy, a partir de las 10 horas se abrirá la venta de los tickets diarios a $20.000 + Service Charge.

Entre los detalles destaca que las entradas pueden adquirirse con todas las tarjetas bancarias en hasta 24 cuotas con interés, y con tarjetas Santander American Express se podrán adquirir en hasta 6 cuotas sin interés de $3.333 + Service Charge. También quedan disponibles los últimos abonos a $50.000 + Service Charge

El line-up por día del Lollapalooza 2023

Este es el festival más esperado y tendrá su octava edición en Argentina. En la edición 2022 el festival alojó más de 300.000 personas y sorprendió con artistas como Miley Cyrus, Bizarrap y A Day to remember. Para el Lollapalooza 2023 este es el line-up confirmado por día.

Viernes 17

drake / rosalía / armin van buuren / trueno / alison wonderland / chano / aurora/ tove lo / marilina bertoldi / danny ocean / cigarettes after sex / omar apollo / alvaro diaz / john summit / dante spinetta / villano antillano / young miko / 100 gecs / suki waterhouse / guitarricadelafuente / oscu / silvestre y la naranja / the change / flaca / plastilina / an espil / paz carrara / panther / guillermo beresñak / nani

Sábado 18

blink-182 / tame impala / jane's addiction / the 1975 / jamie xx / fred again.. / melanie martinez / usted señalemelo / mora / wallows / sofi tukker / yungblud / purple disco machine / bresh / catupecu machu / ryan castro / nafta / nora en pure / elsa y elmar / papichamp / rusowsky / ralphie choo / 1915 / kchiporros / broke carrey / delfina campos / melanie williams & el cabloide / florian / angela torres / sassyggirl / friolento

domingo 19

billie eilish / lil nas x / maria becerra / claptone / kali uchis / diego torres / conan gray / rise against / dominic fike / polo & pan / gorgon city / tokischa / cami / gera mx / callejero fino / modest mouse / rei / rojuu / hot milk / muerejoven / gauchito club / odd mami / judeline / connie isla / oh!dulceari / león cordero / camilú / mia zeta / soui uno / mora navarro.