Lo que hizo Shakira ante la foto de Gerard Piqué y Clara Chía en Instagram

Hace unas horas Gerard Piqué compartió la primera imagen en Instagram en la que aparece junto a su actual pareja, la estudiante Clara Chía Martí . Se trata de la primera foto oficial que el ex deportista publica en redes sociales con su novia, meses después de empezar a aparecer públicamente con ella.

La imagen sale a la luz en el perfil oficial de Gerard Piqué unos días después de que Shakira alcanzara el éxito mundial con la Music Sessions #53 con el productor argentino Bizarrap, un hit que batió récords en plataformas digitales musicales a solo un día de su lanzamiento.

En el polémico sencillo, la colombiana lanzó dardos a quien fue su pareja y a su actual novia, generando todo un revuelo entre usuarios de redes sociales que actualmente siguen emitiendo comentarios sobre la polémica separación.

¿Qué hizo Shakira ante la foto de Gerard Piqué y su novia?

Por ello, también fue centro de interés saber lo que haría Shakira ante la primera foto oficial de Gerard Piqué y Clara Chía Martí como pareja. ¿Qué haría, publicaría o diría ante el gesto de su expareja? son dudas que quedaron despejadas apenas unas horas después con otras fotos y un mensaje que deja claro qué siente y qué es su prioridad en estos momentos.

A través de sus historias en Instagram, este jueves por la mañana, la artista compartía unas instantáneas muy significativas. "¡Las tortitas especiales de mamá! ¿Mickey o Panda?", escribía con humor junto a una de las fotos donde muestra una pancake algo quemada.

Es el desayuno de dos hijos, Milan y Sasha, y, como ha mostrado en más de una ocasión, se le ha ido la mano en la sartén. "Ok, esto no era muy comestible, afortunadamente mis hijos me tienen mucha paciencia en las mañanas", bromeó la artista. Las lindas fotos mañaneras de la Shakira cocinera dejan claro cuál es su prioridad a pesar de todo lo sucedido.