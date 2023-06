Lo que dijo Pablo Aimar luego de que lo vincularan con una tuitera

https://twitter.com/muyAgustina/status/1663159096722292737 Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta: pic.twitter.com/SBBq994o0k — Agustina (@muyAgustina) May 29, 2023

Poco tiempo después la tuitera subió una foto junto a Pablo de hace unos años a agregó: “Nosotros tampoco sabemos qué estábamos mirando. Felices 39, que no son nada. Feliz no cumpleaños a vos, que sos todo. Te quiero para siempre, y todo lo demás, también”, este seria el detonante para que muchos pensaran que el ex futbolista era la persona a la que estaba dejando.

Después que se generara un gran revuelo en las redes, el propio Pablo hiciera un fuerte descargo para desmentir que él era protagonista en el mensaje de la mujer.

El descargo de Pablo Aimar

“Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en los que todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que puedan leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. Siempre que se habló de mí fue por mi trabajo. No vale todo”, escribió en su Instagram el ex jugador del Valencia.

Con esto Pablo fue totalmente claro que no fue la persona que mencionaron en el mensaje. Además la propia tuitera fue consultada y confirmó que Aimar no era la perna a la que le enviaron el texto: “Yo tengo muchos amigos en común con Pablo, esa foto se dio justo en un serie de cortos que había sacado Iván Noble en Canal Encuentro, y yo tengo relación con el manager de Iván Noble", expresó.

image.png

"Y como el entrevistado era Pablo y él había sido el amor de mi adolescencia, tengo una foto con él. Pero era de 2018, no me acordaba de la foto, ni del programa, ni nada. Pobre pibe, se está comiendo un garronazo”, sumó sobre el tema.

“Pablo me escribe, que no entiende nada de las redes, y me dice ‘¿qué está pasando?’. Y le dije: ‘Te juro que no sé. Yo me enteré por mis hijos, aunque lo desmintamos vos o yo, la gente ya compró. Me pareció irrisorio tener que aclararlo, aunque quedó instalado, la gente lo cree, hay memes con eso”, finalizó la mujer, dejando todo claro que se trató de una confesión de parte de los usuarios en las redes.