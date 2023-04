Lo que dijo Mirtha Legrand sobre la operación a la que será sometida la semana entrante

La operación se realizará el martes 2 de mayo en el Sanatorio Mater Dei, algo que no ha impedido que la conductora lleve unos días con mucha normalidad, debido a que a hace unas horas asistió a una gala en la que ofreció algunas palabras sobre su posible regreso a la pantalla chica.

Mirtha Legrand.jpg Aseguran que Mirtha Legrand podría acordar pronto con América TV

“No te puedo decir, no está cerrado”, expresó brevemente y agregó: “Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada”.

Esto dijo Mirtha Legrand sobre su estado de salud

Este miércoles y luego que se diera a conocer la noticia sobre la operación a la que será sometida Mirtha Legrand, en 'Socios del Espectáculo' dieron algunos detalles acerca de ello: “es una cirugía no de rutina, pero sí de las sencillas, no tendría gravedad. Tendrá un postoperatorio lógico que pondrá en compás de espera las negociaciones”, destacó Rodrigo Lussich.

Por su parte, su nieto y productor Nacho Viale también escribió algunas palabras sobre esta intervención: “Todo perfecto, todo programado y ambulatorio. La espera es porque no hay negociación que avanza con el canal del año pasado, no por esto”.

Finalmente para que todo quedara más claro, la propia conductora escribió en sus redes un comunicado: “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo", inició.

“Tome la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento", agregó.

"Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión. ¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida!”, agregó la diva que terminó el comunicado con su firma y su clásico saludo: Besos. ¡Chau, chau!”.