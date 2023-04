Lo que dijo el dueño de un bar en Las Cañitas luego de darle trabajo un joven que entró a robarle

Walter el hermano de Martín quien es el chico involucrado comentó que él junto a sus otros dos hermanos se hacen cargo de su cuidado, pero la complicada situación económica, produjo que perdieran su trabajo, por lo que tuvo que dedicarse a vender medias en el transporte público.

image.png

“Cuando vino le di un abrazo y le dije ‘hermano no hagas más esto’, me puse re mal, tuve que ponerme a llorar con él”, comentó Walter luego de lo que hizo su hermano.

“Si me dan un trabajo le voy a agradecer mucho a la gente que me ayude, no podemos progresar así”, añadió Walter sobre su situación.

El gran gesto del dueño del bar en Las Cañitas

Despues que hablaran con Walter, Martín el dueño del bar quien tiene el mismo nombre que el joven que entró a robar habló de lo que sucedió con joven: “Fue una percepción, era muy chico, le vi la mirada y lo vi arrepentido, llorando, comenzó.

Él se conmovió cuando le ofrecí una ayuda y ahí me dio a entender que tenía necesidades. Por ahí nunca le enseñaron o supo que le podían dar una chance y quería que se vaya con esa sensación”, Tenés esta oportunidad, te la voy a dar y voy a confiar”, agregó.

“Yo percibí de Martín que era un nenito, que no estaba para eso, quise extenderle una mano y que vea que hay otra realidad, que hay gente que no le va a correr la cara”, sumó sobre la gran acción que realizó por el chico que tomó esa decisión.

image.png

Para cerrar, Walter no dejó pasar la oportunidad de agradecerle por darle trabajo a su hermano: “Te quiero conocer y darte un re abrazo porque me estás dando una re mano. Te quiero mucho, sos una buena persona”, manifestó.