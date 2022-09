Llueven los memes tras la confirmación de Rihanna como estrella del Super Bowl

rihanna.jpg

Esto bastó para que los fans reaccionaran con alegría por el regreso de la cantante de éxitos como "Umbrella", "Love on the Brain" y "We found Love".

Tanto los seguidores de la cantante como los fanáticos del deporte celebraron la noticia tras presentaciones anteriores donde el público del Super Bowl no ha salido satisfecho. Sin embargo, el público no desaprovechó la oportunidad para lanzar una serie de memes y de paso mostrarle su amor a la cantante.

Los memes sobre Rihanna

Entre los usuarios hubo quienes señalaron de manera irónica que la cantante no se acordará de sus canciones, pues hay que recordar que Rihanna en 2019 anunció un retiro temporal de la música, pero un año después señaló que su distanciamiento de los escenarios sería indefinido. Ahora una exponente del género regresará con todo el poder.

El hecho de que sea la también empresaria la artista que se presente en el Super Bowl cae de sorpresa, ya que hace unos días en las plataformas digitales había creado rumores de que la cantante Taylor Swift, estaría presente en el evento del medio tiempo del Super Bowl, pero ya todo quedó despejado para un gran show.

Este 2022 es un año especial para la cantante, pues en enero pasado explotó las redes sociales al informar que estaba embarazada y esperando a su primer hijo con el cantante A$AP Rocky, el cual llegó unos meses después.