Lionel Messi y Kylian Mbappé tuvieron un elegante encuentro tras el Mundial Qatar 2022

El reencuentro más esperado por los fanáticos se dio en las últimas horas, y es que tras la final del Mundial Qatar 2022, finalmente Lionel Messi y Kylian Mbappé compartieron una elegante sesión de fotos, que no pasó desapercibida en redes.

Aunque no se conocieron más detalles de lo que ocurrió en esa producción fotográfica, en un video que difundió la marca, no aparece Lionel Messi, pero sí Mbappé. “Para looks que los jugadores necesitan fuera del campo, camisetas blancas crujientes bordadas con trajes personalizados como se ve en Mbappé, Messi, Marcos Aoas Correa, y Sergio Ramos”, se lee en el pie de foto de la publicación donde se muestran con los equipos de sastrería fina.

Los looks de Lionel Messi y Kylian Mbappé para Dior

Leo Messi posó para Dior con una camisa blanca 'off white' con un pequeño bordado en azul con la característica pareja de abejas de Christian Dior en el delantero de la moldería. Mientras que, Kylian Mbappé llevó una camisa blanca que combinó con un pantalón de sastrería en color azul marino.

“El equipo de fútbol del PSG da la bienvenida a los elegantes diseños de Kim Jones, especialmente creados para defender ambos establecimientos prominentes parisinos”, escribió la firma de moda francesa en Instagram.

Cabe destacar que el capitánpasado argentino se reincorporó a los entrenamientos del PSG el pasado miércoles y fue recibido con ovaciones y un pasillo de honor, sin embargo el 10 de Francia no estuvo allí ya que se encontraba de vacaciones en Nueva York.