Lionel Messi volvió a posar para Louis Vuitton con un elegante look

Ai fue el look de Lionel Messi para la reciente campaña de Louis Vuitton

Además de las imágenes en las que se observa al 10 de la selección luciendo un elegante look junto a unas lujosas valijas, también publicaron un video en el que el futbolista está punto de tomar un vuelo utilizando el prestigioso equipaje de la marca.

Así reaccionó Antonela Roccuzzo a la campaña que protagnizó su esposo Lionel Messi para Louis Vuitton

El video que tiene pocas horas de ser publicado, ha recibido casi 2 millones de me gusta, mientras que las imágenes también recibieron una gran cantidad, además muchos reaccionaron de manera particular a esta campaña tal y como lo hizo la esposa del jugador Antonela Roccuzzo.

Antonela en muchas ocasiones ha demostrado ser la fan númnero uno de su esposo, debido a que siempre postea muchas de las cosas que él hace, tal y como lo hizo en esta ocasión cuando subió una srtorie con una de las imágenes acompañado de un emoji de carita enamorada.

No obstante, la esposa del jugador no fue la única, debido a que muchísimos escribieron para felicitar al astro, además de elogiarlo por su look, demostrando tal y como lo publicaran hace poco que es una de las personas más influyentes del mundo.

Antes de que su esposo realizará la campaña con la marca francesa, Antonela mostró muy emocionada unos lujosos regalos que le dio la compañía para celebrar el día de pascua, qu pudo compartir en familia, incluyendo a Messi.