¿Lionel Messi volverá al FC Barcelona? Lo que dijo Xavi

En una entrevista para el medio Mundo Deportivo, el director técnico Xavi habló al respecto mostrando optimismo. “Lo veo igual que siempre. Ya he dicho muchas veces, él tiene las puertas abiertas aquí, yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir, pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo”.

Xavi Alonso sobre el posible regreso de Lionel Messi

También agregó que Lionel Messi “tiene mucho respeto para el Paris Saint-Germain, quiere acabar de la mejor manera, acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decir dónde ir, dónde acabar su carrera. Pienso que tiene fútbol para seguir en en el alto nivel y que si viene al Barça, lo que queremos la mayoría o todos los culés, en especial el entrenador, tiene las puertas abiertas, estoy convencido de que va a ir bien”.

Xavi indicó que en cuanto al fichaje de Lionel Messi en el FC Barcelona “depende de él, para mí no hay dudas. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Sé que nos va a ayudar. Yo soy el responsable del staff, tiene toda la confianza y toda la ilusión del staff para que se incorpore. No hay ninguna duda. Tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia”.

También apuntó que en el FC Barcelona confían en tener controlado el tema del salarial del astro y que “si es el entrenador es el que tiene que dar el OK para que venga, tiene el OK al 100 por ciento”.