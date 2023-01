Lionel Messi reconoce el impacto de ganar el Mundial: "Todo cambió para mi"

messi16.png

Lo que sintió Lionel Messi al ganar el Mundial Qatar 2022

"Suena espectacular, desde ese día cambió todo para mí, fue algo impresionante y ahora podemos decir que somos campeones del mundo", dijo Lionel Messi, en sus primeras declaraciones.

También se refirió a la Copa del Mundo que alzó inicialmente y que no era la verdadera."Levanté la buena y después en los festejos hubo medio lío, no sabíamos si era la verdadera o no, pero no importaba. Puedo decir que es pesadita...".

También recordó el momento en el que dio un beso al preciado trofeo: “La copa me llamaba. Me llamaba y me decía ‘ya está, vení agarrame que ahora si la podés tocar’”.

Messi dejó saber que confiaba en que, junto a la Selección Argentina, se convertirían en campeones del mundo. "Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía", aseguró.

También mencionó el gesto que le hizo a su familia de “Ya está”. “Era que se había terminado el sufrimiento, de muchas decepciones, de finales perdidas, de estar cerquita y que no se dé. Había recibido muchísimas críticas de todos los colores y yo sabía que mi familia sufría mucho más que yo”.

Habló sobre las críticas que recibió: “Se dijeron cosas injustas hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico y eso era lo que me molestaba realmente y me dolía. Era cerrar el círculo, ganamos la Copa América, el Mundial, ya está, no queda nada", dijo.

Lionel Messi también recordó los momentos del recibimiento en Argentina. "Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades, la felicidad que tenían era inexplicable", rememoró.