Lionel Messi habló sobre su participación en el próximo Mundial

"Como siempre, la verdad que siempre que venimos a China la gente siempre es muy cariñosa con nosotros. Vine muchísimas veces, ya sé cómo es el público del país también. Siempre estoy agradecido y contento de volver a estar acá”, manifestó.

Lionel Messi no cree que estará en el próximo Mundial

Luego de eso le preguntaron sobre su participación en la próxima Copa del Mundo, dijo que no, aunque con algunas dudas: "Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial".

Habrá que esperar que van sus condiciones los próximos años para saber si cambia de opinión, algo que sin duda los fanáticos están esperando, de ser así lo más probable es que se convierta en su último Mundial, de lo contrario se despidió dándole la tercera estrella a la selección.

Lionel Messi Beijing.png Foto: Twitter Selección Argentina

En la entrevista también aprovechó para hablar sobre el Barcelona, debido a que se esperaba que luego de finalizar su contrato con el PSG, regresaría al lugar donde inició su trayectoria y pasó sus mejores momentos futbolísticos cosechando muchos títulos.

“Pasé muchísimo tiempo ahí, es mi casa desde muy chico. Es el club al cual amo, al igual que la gente. Pasamos muchas cosas juntos. Para mí era lindo que se escuchara mi nombre sin estar. Siempre agradecido con la gente de Barcelona”, expresó.