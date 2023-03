Lionel Messi está muy feliz porque se le cumple otro de sus sueños ¿Cuál es?

Tambien relató el motivo por el que le entusiasma mucho el proyecto: “Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz porque cumple uno de mis sueños. Esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y los niños”.

Todo esto se hará realidad gracias a que la compañia del futbolista Leo Messi Management se asoció con una importante empresa internacioanal como lo es Sony Music Entertainment para así poder llevarles a todos los niños esta serie.

image.png

Los encargados de hacer esto realidad también están muy emocinado con ello: “Esperamos llevar esta serie conmovedora y humilde a las pantallas para audiencias de todas las edades en todo el mundo”.

También se pudo conocer que la serie se producirá en inglés, español y otros idiomas, para que muchas personas de todo el mundo puedan disfrutarlo.

Lionel Messi reconoce el impacto de ganar el Mundial: "Todo cambió para mi"

Lionel Messi ha dado su primera entrevista desde que, el 18 de diciembre se coronó como campeón del mundo cuando condujo a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. En una entrevista que llega 43 días después de alzar la Copa del Mundo en Doha, el rosarino de 35 años habló de las emociones que sintió.

"Lo comentaba con los chicos también y lo dije antes de que pase, todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar. Vivirlo con la gente, con mis compañeros, con mi familia, en mi cabeza era algo muy grande, pero fue mucho más todavía", dijo en la entrevista que sostuvo con Andy Kusnetzoff en radio Urbana Play, la cual se grabó el viernes 26 de enero, en París.

image.png

"Suena espectacular, desde ese día cambió todo para mí, fue algo impresionante y ahora podemos decir que somos campeones del mundo", dijo Lionel Messi, en sus primeras declaraciones.

También se refirió a la Copa del Mundo que alzó inicialmente y que no era la verdadera."Levanté la buena y después en los festejos hubo medio lío, no sabíamos si era la verdadera o no, pero no importaba. Puedo decir que es pesadita...".

También recordó el momento en el que dio un beso al preciado trofeo: “La copa me llamaba. Me llamaba y me decía ‘ya está, vení agarrame que ahora si la podés tocar’”.