¿Lionel Messi está más cerca del Barcelona? Esto dijo Sergio Agüero

“Parece que ese día que se armó todo el quilombo empezaron a arrimarse un poquito más”. Destacó Agüero haciendo referiencia al día de la final de King League el cual recibió una gran ovación por parte de más de 90 mil aficionados.

image (3).jpg

Seguidamente Ibai agregó: “ese día fue clave” por lo que el Kun soltó una frase que dejó a todos pensando, sobre todo por lo que ha ocurrido recientemente, incrementando las posibilidades de su retorno: “A Leo lo quieren mucho acá todavía”.

Las palabras de los directivos del Barcelona sobre la llegada de Lionel Messi

En unos meses Lionel Messi y el PSG terminan su contaro, sin embargo, hay muchos rumores afirmando que la renovación será inminente, por lo que es probable la continuadad del rosarino al menos un año más con el equipo de la capital francesa.

A pesar de ello desde su aintiguo equipo han manifestado el deseo de tenerlo de vuelta, tal yu¿ como lo hizo saber el vicepresidente de la institucion Rafa Yuste, quien confirmó una reciente reunión entre Joan Laporta y el padre del 10 Jorge Messi.

"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", inició Yuste y agregó "el enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo y el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

image.png

El directivo también destacó que le tiene mucho respeto al club francés y el retorno de Messi dependerá príncipalmente en la situación económica del club, uno de los motivos por el que se fue luego de las sanciones impuestas.