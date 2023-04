Lionel Messi envía mensaje al hijo de Sandra Borghi: la conmovedora reacción

lionel messi (22).png

Uno de estos pequeños es Valentín, el hijo de la periodista y presentadora Sandra Borghi, quien se puso como objetivo conseguir un saludo especial de Lionel Messi para el niño en su cumpleaños número 12, consiguiendo el objetivo.

La reacción ante el mensaje de Lionel Messi

A través de un video en Instagram, la conductora de Mediodía Noticias dejó ver la reacción del niño cuando su madre lo sorprende con un mensaje de Lionel Messi. “Hola Valentín, feliz cumple. Bueno, nada, espero que la pases lindo, que disfrutes de tu día. Desde acá te mando un abrazo y todo lo mejor. Cuidate mucho”, le dijo el famoso diez.

La reacción fue conmovedora, ya que apenas escuchó las primeras palabras del rosarino, el nene de Sandra Borghi saltó de su silla incrédulo. Y, recién después de varios intentos, termina de escuchar el deseo de feliz cumpleaños que le había grabado el futbolista.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqdv9DogDG1%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Sandra Borghi (@sandraborghiok)

Junto a la publicación, Sandra Borghi escribió unas sentidas palabras: “¡Sueño cumplido! Era lo que él más quería en su vida. Se acuesta mirando los goles y se despierta con los partidos de @leomessi. Yo creo que ni Messi, ni su bella y humilde familia son conscientes de todo lo que nos pasa al común de los mortales. Esto fue posible gracias al Corazón enorme de Celia… la mamá del GRAN MESSI. Esa mujer que con su sencillez todo lo entiende y todo lo siente. Te amo Celia. Y yo por un hijo, los que me conocen ya lo saben, bajo las nubes del cielo si ellos me lo piden, soy capaz de todo y más”.

Luego siguió: “Gracias Leo por tanto. Ya la vida te demuestra todo el tiempo lo grande que sos pero no me voy a cansar de decirlo… hoy tu mensaje convirtió a mi hijo en el niño más feliz de la tierra con sus 12 años. GRACIAS @leomessi, GRACIAS ENORMES. Celia te amo. Y GRACIAS UNIVERSO POR ESTO. ESTE POSTEO RESUME ESTE AÑO MI SALUDO DE CUMPLEAÑOS. Para vos hijo querido lo mejor del mundo… siempre voy a estar para acompañarte en todo lo que desees y sueñes. En todo lo que te propongas en la vida. En todo lo que te haga feliz . Porque tu felicidad es la mía. Porque sos mi vida entera como tus hermanas y porque Uds. me hicieron y me hacen la mujer más feliz de la tierra . Te amo @valenmacdougall”.