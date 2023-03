Lindsay Lohan anunció con una tierna imagen que está embarazada

No obstante, desde un tiempo para acá ya luce bastante recuperada, incluso ya apareció en más películas y hasta se casó con Bader Shammas . Es por ello que ahora anunció en sus redes muy emocionada que está esperando su primer hijo.

“¡Estamos bendecidos y emocionados!”, escribió la actriz notablemente emocionada para anunciar su primer embarazo. En la imagen se puede observar un pequeño body blanco que eligió para comparir su feliz noticia y junto a las palabras: "Próximamente”.

image.png

TMZ medio estadounidense se cominucó con Lindsay que habló sobre lo feliz que está por la noticia: “¡Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y estamos ansiosos por este próximo capítulo de nuestras vidas!”. Hasta el momento no ha revelado el sexo del bebé.

¿Cómo es el presente de Lindsay Lohan en el cine?

Luego del gran éxito que tuvo la actriz en la déecada de los 2000, tuvo que alejarse de manera involuntaria para recuperase de sus adicciones y luego de un tiempo que no tuvo mucja participación en la pantalla grande, regresó trabajando en varias producciones.

La platafoprma Netflix estrenó para finales del 2022 "Navidad de golpe" protagonizada por ella, siendo una de las más vistas de la época. Anteriormente en el 2019 había tenido un rol principal en la producción de ciencia ficción "Among the Shadows".

Recientemente viene de trabajar en el video musical de la cantante Rita Ora "You Only Love Me". Ahora tendrá una nueva etapa, debido a que dentro de unos meses será mamá, por lo que sin duda será una experiencia única para ella.