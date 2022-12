Lewis Hamilton se grabó corriendo por las calles de Buenos Aires y causó furor en redes

En este sentido, publicó un video por la zona de Recoleta, donde le sacó una foto a la Floralis Genérica, ubicada en la Plaza de las Naciones Unidas, también se grabó mientras pasaba corriendo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Avenida Figueroa Alcorta.

En medio de su recorrido por Buenos Aires, Lewis Hamilton, escribió: "First time in Argentina, such a beautiful place", que traducido al español es: "Primera vez en Argentina, qué hermoso lugar".

https://twitter.com/porquetendencia/status/1608838427197296641 "Hamilton":

Por historias que Lewis Hamilton publicó en Instagram pic.twitter.com/r7XKTdwo3P — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 30, 2022

Como era de esperarse, el video tuvo gran repercusión en redes y han sido miles las personas que le han dado like, lo han reposteado o han hecho comentarios sobre su llegada a Buenos Aires. También los memes dijeron presente en las redes: "Tipo normal que te encuentres a Lewis Hamilton en la facultad de Derecho", "No puedo creer que Lewis Hamilton está acá", "Como no me cruzo con Lewis Hamilton cuando salgo a correr", son algunos de los comentarios que se leen.

¿Cuál es el motivo de la visita de Lewis Hamilton a Buenos Aires?

Según trascendió, Lewis Hamilton hizo una parada técnica en Buenos Aires, pero su plan es irse con un grupo de amigos a pasar fin de año por un crucero por la Antártida, toda esta información se mantiene privada para cuidar la imagen del piloto y sus acompañantes.

Asimismo, se pudo conocer que la embarcación iniciará el recorrido desde Ushuaia, Tierra del Fuego, por lo que se especula con que el deportista subió las imágenes habiendo partido ya de Buenos Aires.