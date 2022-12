Leonor de Borbón y Gavi: ¿aprueba la Casa Real de España un posible romance?

El revuelo se armó cuando, días atrás, el programa español Socialité destacó que la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón estaría enamorada del futbolista de la Selección española y del Barça, Pablo Gavi , desde entonces no han parado de surgir rumores sobre un posible futuro juntos.

Además de la camiseta firmada que recibió Felipe IV y que se dice era para su hija, la princesa, también se dijo que Leonor de Borbón tenía una carpeta escolar forrada con fotos de Gavil y, además, se pudo ver al rey saludando al futbolista.

leonor-de-borbon_6182b1dd_1280x720.jpg

Ante esto, los rumores de una posible relación siguen sonando fuerte, y el programa de Telecinco sigue dando detalles. Destacan que Leonor de Borbón sería la mayor fan del futbolista y estaría como loca por conseguir un acercamiento.

¿La Casa Real de España aprueba un romance entre Leonor de Borbón y Gavi?

Ante la ola de rumores, una de las preguntas que surgió fue si la Casa Real de España permitiría esta relación. Al respecto, el programa Socialité' consultó a un experto en la Casa Real y aseguró que no habría ningún problema en ello.

gavi1.jpg

Aunque también aclaró que este tipo de relaciones no son algo que no haya ocurrido antes, Que un miembro de la familia real se fije en un deportista. El más claro ejemplo es la Infanta Cristina e Iñaki Undangarín, jugador de balonmano. Además, la reina Letizia tampoco provenía de la realeza, si no del periodismo.