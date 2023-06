Leonardo DiCaprio: los desopilantes memes por el gran parecido con su nueva novia

Leonardo DiCaprio fue captado en la costa española con Meghan Roche, una modelo de 22 años y más allá de la edad, los internautas no dejaron pasar por alto un detalle no menor, los rostros de ambos son muy parecidos y no tardaron en afirmar que el también productor sale con “su clon”.

https://twitter.com/SLBtweet/status/1667150992410902537 Foto de Leonardo DiCaprio junta a su novia a la derecha. https://t.co/7ZpRy2dedn pic.twitter.com/JKeNj6h05o — S.L.B (@SLBtweet) June 9, 2023

Los memes invadieron Twitter y los chistes al respecto no se hicieron esperar. “Leonardo DiCaprio sale con una piba de 22 años y que encima es su clon”, “Es él cuando era chico”, “Se busca a sí mismo a los 20″, “Por Dios, este hombre tiene que parar”, “Se le está yendo la mano”, fueron algunos de los comentarios.

https://twitter.com/jessimnez/status/1667044404249391108 la nueva novia de Leonardo DiCaprio se parece más a Leonardo DiCaprio que el propio Leonardo DiCaprio pic.twitter.com/tduC7jhmUQ — jess (@jessimnez) June 9, 2023

Leonardo DiCaprio: ¿Quién es Meghan Roche?

Leonardo DiCaprio fue captado en Ibiza por los paparazzi con una modelo a bordo de su barco, navegando en las aguas del Mediterráneo. Se sabe que, además de navegar, han pasado dos noches en el Ibiza Gran Hotel y que han cenado en un lujoso hotel del puerto. La compañía del actor estadounidense es Meghan Roche: una modelo de 22 años.

https://twitter.com/sirako/status/1667026012562165761 a lo mejor ya lo dijo todo mundo pero

la nueva novia de leonardo dicaprio viejo es leonardo dicapro joven pic.twitter.com/WZWliZ9KBe — presidentx (@sirako) June 9, 2023

La joven tiene na extensa carrera como modelo de pasarela. Debutó con 15 años en un desfile para Givenchy y ya posó para grandes marcas y diseñadores como Roberto Cavalli, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Versace y Ralph Lauren.

Meghan Roche ha sido portada de revistas como Vogue, Harper´s Bazaar y V Magazine, entre tantas otras. Desde su círculo íntimo aseguran que le interesa el mundo de la actuación y que podría estar formándose para dar sus primeros pasos en la industria.