Las picantes confesiones de Viviana canosa sobre su intimidad

vivianacanosa.jpg

En ese contexto, Viviana Canosa realizó candentes comentarios: "soy señora aunque estoy sola. Hace un montón que no tengo nada. Me prometí que el próximo que aparezca, le doy. Ese tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra en una pared, así en vivo, de parado, en un baño", dijo.

Ante esto, Ángel de Brito, quien se encontraba también como invitado en el programa radial de Yanina, dijo: "Cómo has cambiado, yo conocí una Viviana más mojigata".

A lo que Viviana Canosa contestó: "No, ojo soy re conservadora. Me calienta siempre uno solo al mismo tiempo. A mí me calienta una sola bragueta, no funciono con 40, soy monobragueta. A mí me calienta mucho que un señor me encante mucho y con ese señor todo".

Y posteriormente cerró: "Ahora me dicen todos, '¿por qué no te divertís, salís con uno y con otro. Porque no es mi estilo, porque no me gusta. Para que pase algo, el tipo me tiene que encantar".

vivianacanosa3.jpg

¿Viviana Canosa tiene nueva pareja secreta?

Días atrás fue Yanina Latorre quien asomó en LAM que Viviana Canosa estaría saliendo con alguien y que podría tratarse de un famoso actor. "Tiene una cita la semana que viene es alguien con el que mantuvo encuentro desde hace un tiempo. Se encontraban en una quinta durante el verano. Todo lo hace a escondidas. Es famoso. No es poderoso, no es político. Fue de invitado a su programa, es actor. Tiene 51 años. Es muy famoso", reveló.