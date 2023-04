Las palabras de Marcelo Corazza productor de Gran Hermano tras ser puesto en libertad

Allí ofreció unas breves declaraciones sobre lo ocurrido: “La pasé muy mal, soy inocente está claro. No puedo hablar por ahora”, resaltó apenas arribó a su vivienda y agregó antes de marcharse: “No sé qué voy a hacer ahora... no le deseo a nadie lo que me pasó a mí”.

¿Que pasará con el productor de Gran Hermano Marcelo Corazza luego de su liberación?

Además de todo lo que vivió en el proceso, a Marcelo Corazza también le embargaron 2 millones de pesos, según la misma resolución, quien a pesar de ser liberado, seguirá siendo investigado en el marco del expediente.

Cabe destacar que por el momento Marcelo no fue vinculado con la banda, como si lo fueron los otros tres acuasados. En la acusación que se le hizo a Corazza, destaca un escrito que según información suministrada por un importante medio, es de alrededor de 125 páginas en el que se destacan todos los hechos atribuidos al productor del reality.

Marcelo Corazza fue elegido como el vencededor de Gran Hermano del 2001, tras ser el favorito del público. Luego de eso permaneció en el canal, trabajando detrás de cámara, formando parte de varios ciclos como: El Primero de Nosotros, Bartender, Quién es La Máscara y Pequeñas Victorias 2, entre otros.