Las inesperadas confesiones de María Becerra sobre su vida íntima

LA RESISTENCIA - Entrevista a María Becerra | #LaResistencia 03.07.2023

Ante esto, María Becerra preguntó: "¿Vos estás diciendo cantidad?", quien días atrás se presentó en La Velada del Año 3, organizada por Ibai Llanos, con un gran show.

Ante las dudas de la Nena de Argentina, Broncano le ofreció algunos ejemplos, iniciando así un picante ida y vuelta, relatando una tabla de situaciones sexuales y sus respectivos valores.

En medio de la confusión que le generaron las reglas, María Becerra lanzó: "Bueno, yo tengo novio, lo sabrás...", arrancó, haciendo mención al trapero Rei. "Y la verdad que le metemos... No sé cuántos puntos será, pero todo lo que dijiste, todo", agregó, generando ovaciones en el público.

mariabecerra2.jpg

¿María Becerra dejará la Argentina?

Durante su entrevista en La resistencia, la cantante indicó que evalúa irse a vivir a Miami, Estados Unidos. "Está divino Miami, a mí me encanta", dijo.

"A mucha gente no le gusta porque dicen que es como todo muy artificial, pero a mi me encanta. A mí me gusta mucho la playita y la actitud de la gente, siento como que están viviendo de vacaciones. La gente es muy divina, no me cayó mal nadie", siguió María Becerra, quien recientemente tuvo un cruce en redes con el Youtuber Coscu.

También aclaró que, de mudarse, sería algo que le ayudaría a consolidar su carrera profesional. "Ahí está la meca de la música. Yo voy al estudio y me encuentro con uno, con otro...”, apuntó.