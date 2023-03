Las fuertes revelaciones de Karina la Princesita sobre su depresión y ansiedad

"El que empezó de abajo, valora mucho lo que cuesta todo. Yo pongo lo más bajo que puedo las entradas, porque sé el esfuerzo que le implica a la gente llegar al show, pagar la estadía y todo lo que tiene que ver con eso", contó.

Karina la Princesita hizo énfasis en la tranquilidad por la que transita hoy día, tras haber superado duras etapas en su vida familia."Mi psicólogo me dice que la música y mi hija me salvaron, entonces yo lo hago sintiéndome una privilegiada por vivir de lo que hago", dijo.

Pero, no dejó pasar por alto lo que vivió en su infancia. “Todos tenemos heridas que sanar, y si no lo sanas a tiempo lo arrastras toda tu vida. Hubo mucho que sanar, estoy en un proceso de sanación total".

Las duras confesiones de Karina la Princesita sobre su terapia

La cantante había revelado en las últimas horas, durante una entrevista en LuzuTV, situaciones complicadas de salud emocional que vivió en los últimos años: “De grande me pasó lo del hate, que me digan ‘gorda de mierda’ hasta en los medios, cuando yo estaba en pareja con alguien muy importante. ‘¿Cómo se fijó en esta?’ Todo en base a mi cuerpo. Gente de la tele que los enfrenté a todos ya. Lloré mucho y me quería morir de tristeza, no me quería matar, me quería morir de tristeza”, dijo.

Karina confesó que la situación requirió de terapia con psicólogos, psiquiatras y medicación. “Sufrí mucho, me aislaba, empezaba a temblar cada vez que yo me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca, y encima ver en televisión que me trataban de puta, así con esa palabra, de grasa, y de gorda. Me destruyó, y vos ante a destrucción, las adversidades y todo lo que pasa en tu vida tenés dos caminos, o hundirte o salir a flote. A mí siento que me tiró al agua y llegué al piso y salí para arriba y no me tira abajo nadie más. Pero tuve un proceso muy largo para que eso no me lastime”, aseguró.