Las fuertes declaraciones de Jamie Lee Curtis: "Hay gente que quiere aniquilar a mi hija trans"

“Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, solo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla a ella y a otras personas como ella", comenzó diciendo la actriz. Quien luego agregó: " El nivel de odio es como si no hubiéramos aprendido del fascismo y cuál es el resultado de eso: el exterminio de seres humanos", fueron las palabras de la protagonista de 'Knives Out' durante la charla.

De inmediato sus declaraciones se convirtieron en titular de noticia. Y es que la preocupación de Jamie Lee Curtis se sintió tan real que identificó a miles de personas en todo el mundo que lidian con esta situación. Antes de cerrar con el tema, la actriz dijo:

“Eso es aterrador... Así que Jamie Lee Curtis está asustada. Y tú deberías estarlo también. Y Jamie Lee Curtis tiene una voz y está tratando de usarla y vos deberías también. Y así es cómo cambiamos las cosas. Pensando en ellas, aprendiendo y luego usando nuestras voces para llamar la atención y luchar contra ellas”, enfatizó.

La historia de Jamie Lee Curtis y su hija trans

Jamie Lee Curtis se casó en el año 1984 con el actor y músico Christopher Guest. A partir de allí decidieron adoptar a dos hijas: Annie, en 1986, y Ruby, en 1996. Hace exactamente un año, la revista People conversó con la famosa y habló sobre cómo su hija les confesó que se sentía mujer.

Jamie Lee Curtis y su hija Ruby

Según la revista, Ruby se sentó un día con sus padres en el jardín de su casa y les dijo que se sentía mujer. “Fue un poco complicado solo por el hecho de tener que contarles algo que no sabían. Fue algo intimidatorio, pero al mismo tiempo no sentí miedo porque me han aceptado siempre como soy, durante toda mi vida”, contó la joven a People.

Por su parte, Jamie Lee Curtis contó cómo ha vivido esta nueva etapa en familia: “He ido aprendiendo la nueva terminología. Soy también nueva en esto. No soy alguien que pretenda hacer creer que sabe mucho de esto. Y bueno, seguro que cometo errores, pero lo que te puedo asegurar es que intento cometer los mínimos posibles”.