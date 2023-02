Las duras confesiones de Shakira: "Estuve un buen rato en el suelo"

Luego de canciones incendiarias que resultaron un verdadero éxito profesional, Shakira concedió una entrevista en la que no dudó en desnudar sus sentimientos y emociones en medio de la polémica y mediática separación que vivió con Gerard Piqué.

"Después de que experimentase un desamor, una traición, un vacío, una decepción... Cualquiera que sea lo que se esté enfrentando en ese momento, hay que sentir lo que hay que sentir, pero hay que pensar en eso que se siente", dijo Shakira.

Shakira: "Es extraño y cruel"

Cuando Enrique Acevedo, le dijo que ha tenido un año "muy cabrón, como decimos en México", Shakira respondió: "Así fue, tuve un año cabrón, como dicen ustedes. Es extraño y cruel como la vida tiene que valerse de estos momentos tan cabrones para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías".

También comentó sobre la Music Sessions #53, uno de sus temas más polémicos, que el hecho de grabar fue “un momento de honestidad brutal tanto mío como del público conmigo, donde he descubierto amigos verdaderos, porque es en las malas cuando uno sabe con quién cuenta y con quién no".

Comentó que grabar la colaboración con Bizarrap fue un momento de catarsis emocional y que marcó un antes y un después. "He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé", comentó. "Siento que dependo de mi misma y mis hijos también dependen de mi" La colombiana confesó que sufre un poco de síndrome del impostor. "A veces siento que no soy tan capaz" decía antes de puntualizar que esta patología le ayuda a "poder seguir motivada" en el mundo de la música.

Para Shakira, la respuesta del público ha sido uno de sus grandes apoyos."Me he dado cuenta de que la amistad no es un fenómeno que sucede a nivel individual, de uno a uno, sino que también se puede ser amigo de cientos de personas”, dijo al presentador.

“Y eso es lo que he sentido, me he sentido verdaderamente apoyada por mi público. De una manera que jamás pensé que fuera a ser tan clave para mí, ayudarme a levantar cuando estaba en el piso (suelo)", se sinceró.

"Cuanto estuve en el piso (suelo), que estuve un buen rato, en el piso (suelo). Me dieron la fuerza y el valor para levantarme y decir: 'Estoy lista para el próximo round y que venga la vida y me muestre qué más hay'", finalizaba la exitosa Shakira.