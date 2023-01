Lali Espósito publica candente foto e incendia el inicio del 2023

Lali Espósito compartió cómo pasa sus días y la publicación elevó la temperatura entre los internautas. La artista apareció en microbikini, rodeada de varios amigos y tomando mate. Esta publicación elevó la temperatura.

lali1.png

El mensaje de Lali Espósito en Fin de Año

“Que empiecen con todo, amores”, escribió en la publicación, generando más de 89 mil me gusta y poc más de cinco mil setecientos comentarios.

Sin embargo, Lali Espósito con su grupo de amigos, optaron por querer pasar desapercibidos, dejando a un lado las playas más visitadas y quedarse en la chacra de Manantiales, donde pasa el tiempo en la pileta, lejos de las cámaras y las miradas curiosas.

lali2.png

La protagonista de Sky Rojo hizo un balance de su año en emojis. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores con un mensaje enigmático a días de culminar el año. “2022... ¿qué decirte, amor? Ay, ay, ay, ay, ay”, escribió junto a emojis de corazones, caritas enamoradas, boquitas, fueguitos y un anillo.

“¿Qué es ese anillo?”; “¿Hay algún mensaje secreto en esos emojis?”; “¿Debería analizar el por qué un anillo en esos emoji? Jajaja Ay, ay, ay, Mariana me vas a dar un infarto”; “El anillo... Me parece que hay algo que no nos estás contando”; fueron algunos de los comentarios.