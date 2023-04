Lali Espósito no fue nominada a los Premios Gardel 2023 y reaccionó filosa

Sin embargo, el momento feliz de la ex Casi Ángeles ha tenido una sombra. Lali Espósito experimentó una sensación agridulce al enterarse de que no forma parte de la lista de nominados en ninguna de las categorías estrictamente musicales de los Premios Gardel 2023 , organizados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) y que apenas aparece el clip de “Disciplina”, dirigido por Rocío Gastaldi, en la de Mejor Videoclip Corto.

La respuesta de Lali Espósito

La respuesta ante esto no se hizo esperar. “No estoy nominada”, respondió Lali Espósito con seriedad cuando le preguntaron al respecto desde la mesa del ciclo que conduce Florencia de la V. Esta respuesta vino acompañada, casi de inmediato, de una muestra del buen humor de la famosa.

“Yo no sé si este disco llegue a ser tan pop como ‘Muchachos..’, de La Mosca. Yo no sé si estoy llegando a ese pop, digamos”, dijo con ironía y haciendo referencia a la terna Mejor Canción de Pop, en la que la banda oriunda de Ramallo y su hit mundialista compiten con Tini (”La Triple T“) y Luciano Pereyra junto a Los Ángeles Azules (”Una mujer como tú“).

Y luego, en tono conciliador, agregó: “Pero son nuestros premios. Yo soy muy respetuosa y siempre lo he sido con los Premios Gardel, sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia, diciéndolo públicamente, por la importancia que merece nuestro premio. Y sigo pensando de esa manera”.

Lali Espósito reflexionó sobre las nominaciones. “Al final, al ver una nominación, uno puede decir: ‘Qué rari esto’. Pero es lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos” y luego, con humor, agregó: “Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo de música para hacer. Y después estará quien lo considera o no. Al final es súper subjetivo. Es rari el mundo premios. Cuando te toca, lo disfrutas; y cuando no, te quejás. Y para eso estamos. Yo le mando un beso muy grande a Capif. ¡Viva el pop, Capif! ¡Viva el pop!”.