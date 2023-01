Lali Espósito: la insólita razón por la que evita ir a funerales

laliesposito1.jpg

“No puedo ir a los funerales, de hecho, si puedo evitar ir, no voy, porque me río y me echan”, dijo Lali Espósito en el ciclo español de Dani Martínez donde además, la famosa recordó una divertida anécdota.

“Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica. Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito. Ya todo eso me causa gracia”. Luego, de forma chistosa, señaló: “Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco”.

Este comportamiento le ha ganado regaños a Lali Espósito y así lo hizo un pariente suyo, quien se enojó al ver esta situación, los retó por su comportamiento y les dijo: “Chicos, yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén cagando de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”.

Por último, aseguró: “Nos echaron. La hermana volvió y dijo: ‘Chicos todo bien, pero ya está, váyanse. Ya vinieron, gracias por venir. Chau’”.

Lali Espósito en Sky Rojo

Fue el trece de enero cuando Netflix estrenó la tercera y última temporada de Sky Rojo, una serie grabada en España y en la que Lali Espósito es una de las protagonistas.

Esta ficción le ha ganado reconocimiento internacional a la argentina, quien en la serie actúa al lado de Miguel Ángel Silvestre y en esta temporada junto al cantante y productor puertorriqueño Rauw Alejandro.