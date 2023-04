Lady Gaga anuncia un nuevo e inesperado rol en el equipo de Joe Biden

“¡Bienvenidos los miembros recién nombrados del Comité de Artes y Humanidades del Presidente, encabezado por Brice Cohen y Lady Gaga! Esperamos asociarnos para impactar positivamente el trabajo de las artes, bibliotecas, museos y humanidades en todo el país”, señaló el comunicado emitido desde la capital del país.

Este comité llamado oficialmente President's Committee on the Arts and Humanities (PCAH) presidido por Gaga será uno especial que asesorará al presidente en temas relacionados a programas culturales como el Fondo Nacional para las Artes, el de humanidades y el servicio de museos, así como todas las bibliotecas del país.

Luego del nombramiento, Gaga agradeció muy emocionada desde su Twitter, sitio que suele utilizar para escribir temas serios como la política, tal y como lo ha hecho en algunas oportunidades.

¿Qué otro actores trabajarán con Lady Gaga?

La ganadora del Oscar ha compartido en algunas ocasiones con el presidente Biden, siendo una de las más recordadas el 20 de enero del 2021 en Washington entonando el Himno nacional durante la toma de posesión del actual ocupante de la Casa Blanca.

La protaginista de Nace una Estrella no fue la única famosa en ser nombrada, debido a que también incluyeron en la comisión de Artes y humanidades a los actores: George Clooney, Jennifer Garner y Kerry Washington, ampliamente conocidos en la industria cinematográfica.