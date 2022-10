La UBA en la lista: el nuevo ranking de las mejores universidades del mundo

Como cada año, la revista estadounidense 'US. News & World Report' , actualizó el ranking de las mejores universidades del mundo y dentro del apartado regional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) logró posicionarse en el séptimo lugar.

Los aspectos más importantes para este ranking y que fueron tomados en cuenta para su selección, es la calidad académica de estas universidades, el nivel de promedio de sus estudiantes, así como la reputación de las investigaciones.

universidades.jpg

“Las universidades se volvieron elegibles para ubicarse en el ranking general si se ubicaron entre las 250 mejores escuelas evaluadas en una encuesta de reputación global o si publicaron al menos 1.250 artículos entre 2016 y 2020″, se lee en el sitio web de la revista.

¿Cuáles fueron las universidades mejor posicionadas?

Estados Unidos sigue liderando la lista, destacando con ocho instituciones, y en esta ocasión este número también lo logró China. Según el raking mundial, las 10 mejores universidades son: Universidad de Harvard, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Universidad de Stanford, Universidad de California-Berkeley, Universidad de Oxford, Universidad de Washington–Seattle, Universidad de Columbia, Universidad de Cambridge, Instituto de Tecnología de California y la Universidad Johns Hopkins.

uba.png

A su vez, se hizo una clasificación regional, y en el caso de las universidades latinoamericanas destacaron un total de seis brasileñas, dos chilenas, una argentina y una brasileña. Te contamos cuáles fueron:

Universidad de Sao Paulo, Universidad Estadual de Campinas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Federal do Rio de Janeiro, Universidad de Buenos Aires, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Universidad Federal de Minas Gerais y la Universidad Estadual Paulista.