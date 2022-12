La tierna confesión de Tini Stoessel sobre Rodrigo de Paul: "Me levanta"

Además de hablar sobre la felicidad que siente por la recuperación de su padre, Alejandro Stoessel, y el hecho de haber podido compartir con el en el Mundial Qatar 2022, también dedicó un tiempo a revelar detalles sentimentales de su relación con Rodrigo de Paul.

tini stoessel (4).png

Las confesiones de Tini Stoessel

En entrevista con Ángel de Brito, Tini Stoessel habló de las críticas que recibió a su llegada a Doha. “Al principio, cuando Argentina perdió contra Arabia Saudita, no me esperé para nada lo que sucedió después. No podía creer que me estuviera pasando eso, con las críticas que recibía, en un momento pensé: ‘¿Esto es una joda?’”, dijo.

“Cómo voy a dejar de tomar decisiones por algo externo a mi vida, no me podía perder esta hermosa oportunidad y entonces fui. Quizás en otro momento no lo hubiera hecho, pero lo que pasó con mi viejo me cambió radicalmente”, dijo conmovida.

tini y rodrigo.png

Tini Stoesssel también habló de la profundidad de sus sentimientos. “Lo que me enamoró de Rodri fue su manera de ver la vida y la forma que tiene de no ponerle tanto peso a las cosas que nos son importantes. También me enamoró el amor que le tiene a su familia, a sus hijos, a sus amigos de toda la vida. Es un tipo súper tranquilo, yo voy con el lado oscuro de las cosas y él me muestra el otro lado, que es mas increíble, me levanta y me saca una sonrisa constantemente”, relató.