La robaron: periodista Dominique Metzger vivió un mal momento en Qatar

Pero en esta ocasión, sorprendió que la periodista publicara unos videos, no precisamente para hablar del Mundial. Dominique Metzger utilizó sus historias de Instagram para contar el mal momento que vivió en plena transmisión en Qatar, donde fue víctima de un robo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClEUUanOG4C%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Dominique Metzger (@domimetz)

¿Qué le pasó a Dominique Metzger en el Mundial Qatar 2022?

"Experiencia catarí, me acaban de robar mi billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo", comenzó relatando la periodista en su cuenta de Instagram. Y más adelante detalló: "Esta es la policía. Me mandaron hasta acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que van a encontrar la billetera".

Asimismo, mencionó que en la billetera tenía sus documentos, dinero y sus tarjetas, que claramente le preocupan. "Acá estamos adentro de la estación de policía... Como detalle de color, es un sector de mujeres solamente. Me hicieron pasar a un sector de espera de mujeres, porque está todo dividido. Y ahora viene una policía mujer", contó.

Mundial qatar 2022 (6).jpg

Aunque Dominique Metzger no dio mayores detalles sobre cómo le robaron la billetera, se presume que se la sacaron mientras ella hacía la transmisión, puesto que no mencionó haber sido víctima de algún episodio de violencia como golpes, empujones, etc.