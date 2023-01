La respuesta de Evaluna Montaner y Camilo a los rumores de crisis: volverán a casarse

Una de las presentadoras del show, Francisca, comentó sobre las intenciones de la actriz y el cantautor de volver al altar: "Con esto queda claro que están felices, enamorados. La pareja ha decidido renovar sus votos y el lugar que han elegido podría ser la India", dijo.

camilo_evaluna1.png

Trascendió en medio del programa que familiares de Evaluna Montaner se sumarían al evento de la pareja y viajarían a este espiritual destino para acompañarlos en esta ceremonia. La noticia fue compartida en el reality show The Montaners de la familia en Disney+.

Las respuestas de Evaluna Montaner

Con esto, Evaluna Montaner también silenció los rumores de crisis con su pareja en un reciente mensaje en Instagram dando la bienvenida al 2023.

"Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer. Cumplí 25 años y estoy donde quiero estar", escribió la hija de Ricardo Montaner.

camiloyevaluna2.jpg

La hija de Ricardo Montaner también añadió: "¡Me nominaron a los Latin Grammy con el amor de mi vida! Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido. Me volví más y más loca por mi esposo".