La residencia de Sergio Agüero en Miami: 15 millones de dólares y todos los lujos

casakun1.png

Todos los lujos y comodidades en el hogar de Sergio Agüero

La lujosa residencia de Sergio Agüero está ubicada frente al mar, en 919 South Southlake Drive y la lista de comodidades que tiene incluye nueve habitaciones, 13 baños, un gimnasio, un cine privado, un sauna, un amplio garaje, una piscina con vista al mar y una bajada exclusiva a la playa.

La enorme casa del Kun también tiene una habitación especia desde donde puede hacer sus streamings con comodidad. Allí no se corta la señal de internet y la sala está completamnete acustizada e insonorizada de manera de hacer el trabajo lo más profesional posible.

Ese es el mismo recinto en el que Sergio Agüero comenta los partidos de la Champions League para el canal Star+ y participa de los zoom con todos los presidentes de la Kings League, el torneo de fútbol ideado por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

casakun2.png

Y, además, la casa también cuenta con todas las comodidades para pasar un tiempo de relax, que tanto él, como su novía, Sofía Calzetti, disfrutan solos o junto a amigos. La piscina con vista al mar es uno de los lugares preferidos de ambos, tal como dejaron ver en algunas de sus historias de Instagram.

El exdelantero de Independiente, Atlético Madrid, Manchester City, Barcelona y la Selección argentina contó tiempo atrás en una sesión de stream que no viviría en la Argentina. “No voy a vivir en la Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo”. “Hoy la gente en la Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados... Claramente me fui”, agregó en un diálogo con Gonzalo Banzas.