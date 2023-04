La reacción de Sergio Agüero luego de ser sorprendido por un tornado

“Uyyy la p..… madre. Me suena el teléfono. Pará, pará... escuchen esto: alerta de emergencia en Miami, vieron que les dije que estaba lloviendo. National Weather Service Tornado warning, ¿cómo?: no sé si debería asustarme o tendría que estar tranquilo. Está sonando la alarma otra vez. Hay un tornado por mi área a las cuatro de la tarde, ¿y qué hago?”, expresó preocupado el ex futbolista.