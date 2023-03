La reacción de Lionel Messi ante una broma de parte de sus compañeros de la Selección Argentina ¿Cuál fue?

“No lo gastamos tanto porque no le gusta verse así. Obviamente que se lo dijimos, pero no lo jodemos mucho porque es él”, expresó.

La frase que dijo Messi en aquel momento se hizo viral en las redes e inmediatamente comenzaron a hacer muchos memes sobre ello.

"Que miras bobo, anda para alla" - Leo Messi se enoja en el mundial

La celebración de Lionel Messi luego de ganar el trofeo como el mejor jugador del año

Este lunes 27 de febrero se llevó a cabo los Premios The Best FIFA 2023, en el que el ente premia a los jugadores, entrenadores y demás personal que se destacaron con sus respectivos equipo en el 2022, siendo varios los argentinos en llevarse el galardón.

La gala fue presentada por Jermaine Jenas y Samantha Johnson quienes le dieron la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que inicia con este discurso: "Un homenaje a los mejores, a los que aceleran nuestro corazón".

Uno de los premios más esperados de la noche fue el de mejor jugador del año que como era de esperarse el vencedor resultó Lionel Messi, derrotando a dos de los mejores, como lo son: Karim Benzema frances del Real Madrid y Kylian Mbappé también frances del PSG.

El capitán de la Selección Argentina subió muy emocionado al escenario y allí dijo algunas palabras: "Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño, es lo más hermoso que me pasó en mi carrera, es lo más hermoso que me pasó en mi carrera", destacó.

Luego para despedirse Messi con mucho humor agradeció a todos y le mandó un gran saludo a sus hijos: "Les mando un beso a mis hijos, que están mirando, y venga, vayan a dormir ya".