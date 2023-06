La reacción de Lionel Messi luego de que Sergio Agüero le señalara que el Inter Miami va último

image.png

"Al final jugando va a querer ganar. Se tiene que divertir y pasarla bien, no sé si va a ganar todos los partidos acá... Igual, cuando jugás más libre, te salen las cosas mejor", destacó sobre lo que piensa de la llegada de Messi a la MLS.

Sergio Agüero le advirtió a Lionel Messi que el Inter Miami va último

"Hablamos hace un rato, le mandé la tabla", destacó Agüero y sumo: "Le dije: 'Escuchame, tu equipo está para atrás, mejor que lo metas noveno, octavo, para entrar a playoff'", luego contó la reacción de Messi y lo que le dijo al respecto.

"Se c... de risa, ¿qué me va a decir? Conmigo se c... de risa... 'Entramos a playoff, tenemos que entrar'", me decía", expresó y luego dijo que Messi tendrá mucha paz en Miami: "Cuando estás más tranquilo y las cosas te van saliendo, en la Selección la pasa bien con los compañeros y está muy contento, cualquier cosa que haga lo va a hacer con alegría".

image.png

"Conociendo a Leo, que se cuida mucho en lo físico, una puerta abierta hay que dejar. Obviamente no va a estar al nivel del último Mundial, pero es Messi. En una pelota parada te puede hacer un gol. Una puertita abierta hay que dejar... O dos", detalló sobre si su amigo podrá llegar en condiciones al próximo mundial.