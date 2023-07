La reacción de David Beckham al ver el mural gigante de Lionel Messi

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCuhPpFyAX71%2F%3Figshid%3DMTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Telefe Cordoba (@telefecordoba)

El barrio elegido para esta obra fue el de Wynwood, el cual miles de transeúntes diariamente se detienen para ver una de las obras más grandes del lugar, para homenajear al mejor futbolista del mundo y al que miles tienen puestas sus esperanzas para levantar el presente del club de la Florida.

David Beckham reveló cómo se concretó la llegada de Lionel Messi al Inter Miami

Los fanáticos del Inter Miami están contando las horas para presenciar el debut de Lionel Messi, quien sorprendió a muchos por decidirse jugar en la MLS. Mientras eso sucede recientemente David Beckham ofreció algunos detalles explicando de cómo se dio la llegada del rosarino.

!Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Usualmente, no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa”, reveló el ex futbolista inglés.

image.png

“Desde el inicio, siempre dije que si tenía la posibilidad de traer a los mejores jugadores a Miami, cualquiera sea el momento de sus carreras, lo haría. Siempre tuve ese compromiso con los fans. Por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo -tal vez, el mejor-, que ganó todo, que todavía es un gran jugador, es joven y hace lo que hace, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros”.