La reacción de Camila ex "Gran Hermano" al conocer a Yanina Latorre

Luego de eso, se presentó en "LAM" este miércoles en el que habló de su paso por el reality y de todas las experiencias, incluidas unas no tan buenas. No obstante antes que sucediera todo eso, tuvo la oportunidad de conocer a Yanina Latorre mostrando una gran emoción por ello.

Mientras Yanina se estaba maquillando, Camila fue el lugar, explotando de emoción debido a que siente mucha admiración por ella, por lo que no podía creer lo que estba sucediendo. La angelita estuvo muy antenta con ella, presentándoles a las personas que estaban a su alrededor.

View this post on Instagram A post shared by (@livetvok)

Camila ex 'Gran Hermano' se quebró en "LAM"

Luego de conocer a Yanina, Camila conversó con Ángel de Brito y el resto de las angelitas dando todos los detalles de su estadia en la casa, sorprendiendo con algunos detalles y destacando su mala relación con Romina y La Tora.

Ángel le dijo a la participante sobre una reacción que tuvo ella en el confesionario:“Es que yo pensé realmente que esa parte no la pasaban, pedí que no la pasen. No quise victimizarme, no quería llorar delante de las cámaras”, expresó.

Seguidamente no evitó quebrase, continuando con su relato: “Yo venía aguantando cosas, aguantando cosas. Era todo, me decían enfermita, que comía mucho, que estaba mal hablarle al público, que estaba mal vestirme así”. En ese momento, la exparticipante del reality se quebró y no pudo seguir hablando.

El conductor la interrumpio para destacar que hablar de ello la pone mal, a lo que ella resaltó de manera contundente: “No quiero llorar, porque la verdad que me pinté relinda”.