La primera camiseta que Diego Maradona usó con la Selección Argentina en un Mundial es subastada

image.png

La camiseta de ese partido que uso Diego viene con una Carta de Resolución de Photomatch la cual verifica su autenticidad, además el que logre llevársela recibirá un manuscrito por Andrés do Campo, gerente de equipo de Argentina, quien afirma el origen de la remera.

“Yo, Andrés do Campo, utilero de la Selección Argentina de fútbol, declaro que la camiseta número 10 de Diego Armando Maradona fue usada en el partido de la Copa del Mundo España 1982, Argentina vs. El Salvador. Camiseta que me obsequió Diego Armando Maradona al finalizar el partido. Buenos Aires, diciembre 1982″, expresa el escrito.

¿Cuál es el valor de la camiseta de Diego Maradona que usó en el Mundial de 1982?

La conocida casa de subastas indicó que hasta los momentos la oferta del a camiseta ronda los 21 mil dólares, aunque todavía faltan un poco más de 24 horas para que finalice de manera oficial, por lo que es muy probable que ese monto suba considerablemente.

image.png

Cabe destacar que hace aproximadamente un año se subastó la camiseta que usó el 10 durante su extraordinaria actuación contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 por un valor de 9 millones de dólares. Allí marcó dos goles, los cuales son considerados por los expertos como los más famosos de la historia de los mundiales.