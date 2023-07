La prenda de Kim Kardashian que salvó a una mujer de morir por disparos

"La noche en que me dispararon, debajo de mi vestido, estaba usando un traje moldeador SKIMS", dijo la joven de 22 años en su video del 18 de mayo. "Me quedó tan apretado que literalmente evitó que me desangrara. Lo recomiendo. Definitivamente voy a comprar más. Es decir, debería usarlo todos los días. Es como una armadura para mujeres", dijo sobre los productos de Kim Kardashian.

La respuesta de Kim Kardashian

Al respecto, la tiktoker bromeó, "Llámalo destino o Jesús, pero lo llamaré Kim". Y posteriormente, en un video publicado el 15 de julio, Angelina compartió otro detalle que demuestra que la compra de los productos de Kim Kardashian superaría las expectativas.

"Fue muy triste porque ese fue el primer día que pude usarlo", dijo, "porque lo compré y finalmente me lo entregaron en mi casa el 31 de diciembre". Kim Kardashian notó el video de Angelina relatando su experiencia, y volvió a publicar el clip en sus Historias de Instagram con la leyenda "wowww" y el emoji de manos rezando, según Forbes.

Replying to @Lauren The body suit i wore that night is shown at the end!! Just some more shapewear lore lol #kimkardashian #skims @honeygxd Replying to @Lauren The body suit i wore that night is shown at the end!! Just some more shapewear lore lol #kimkardashian #skims original sound - angelina

Y después de que un compañero TikToker comentó sobre la publicación de Kim, Angelina respondió que "todavía no puede creerlo". Según el medio local KCTV, Angelina fue una de las dos personas atrapadas en el punto de mira de los disparos cerca de un camión de comida en Kansas City, Missouri. El incidente la dejó con múltiples lesiones, incluida una vejiga rota y una pelvis rota. La segunda víctima también sufrió lesiones potencialmente mortales.