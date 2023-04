La picante confesión de Georgina Rodríguez sobre su intimidad con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez contó detalles sobre un momento íntimo que compartió con su pareja, dejando al descubierto que todo inició cuando el astro portugués le sugirió ir a un lugar para relajarse, sin saber que terminarían teniendo relaciones íntimas ahí.

"Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cristiano que fuéramos al spa. Estaba súper molesta con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba cansada de estar con los brazos así", contó.

Cristiano-y-Georgina.jpg

Uno de sus amigos respondió: "El amor lo podrían haber hecho en la cama, no en el spa", y la modelo añadió "No, lo hicimos ahí". La revelación sorprendió a la hermana de Georgina Rodríguez: "¿Hicieron el amor en el spa?", mientras que la influencer sólo se río, recordando aquel día.

Georgina Rodríguez y su reality

Recientemente, la famosa empresaria ofreció una entrevista en el ciclo español El Hormiguero, donde contó cómo ha cambiado su vida y las propuestas que ha recibido en el mundo del entretenimiento.

georginarodriguez2.png

"Me han ofrecido papeles, pero no he podido aceptar, por falta de tiempo". "Sé que se me daría bien. He hecho danza clásica y al fin y al cabo, es interpretar", manifestó.

En la segunda temporada de su reality, la modelo ha desvelado aspectos de su vida personal en el que incluyó uno de sus momentos más dolorosos, como fue la pérdida de uno de los gemelos que tendría con Cristiano Ronaldo. El bebé falleció durante el nacimiento de su hermana gemela, Bella Esmeralda.