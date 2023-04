¿La mamá de Lionel Messi se sumará al Bailando? Esta fue su contundente respuesta

Al respecto, Ángel de Brito dejó saber a través de LAM que Tinelli ya tiene confirmados a los 4 jurados, que serán Pampita, Moria Casán, Marcelo Polino y él, y que además el conductor quiere a Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, como jurado. “Creo que es la única opción de 5° jurado, él quiere a los 4 de siempre más a la mamá de Messi”, reveló, generando un debate entre las panelistas sobre el rol que tendía la madre del famoso 10 argentino.

“¿Pero cuál es la idea?”, preguntó Marcela Feudale, a lo que Yanina Latorre aclaró que “Marcelo la conoce privadamente” y que “no es tan tranquila como la ves”, apuntando que “es una mujer de mucho carácter”.

messimama2.jpg

Lionel Messi: la respuesta de su madre ante la propuesta de Marcelo Tinelli

Ante esto, Ángel de Brito explicó que “Tinelli la conoce mucho porque conoce a su hijo desde que era muy chico”. Y Yanina reiteró: “Tiene mucho carácter, ella no es tan tranquila, es una mujer brava y en el último asado que estuvieron juntos la habrá visto brava, andá a saber de qué hablaron...y dijo ‘Te quiero para el Bailando’”.

Con respecto a la respuesta de la madre de Lionel Messi, De Brito apuntó: “Ella puntualmente me confirmó que Marcelo se lo tiró en un encuentro que tuvieron, que también lo habló con su hijo” y leyó el mensaje textual que le envió Celia a su teléfono celular: “No, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alquien? ¿Con qué cara juzgo a alguien? ¡Ni loca!”.

messimama3.jpg

“Según Marcela Tauro dice que mi hijo no me deja, jajaja, como si ella hablara con Lionel”, dijo Ángel de Brito leyendo el mensaje de Celia. “Me da risa, con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera y además no me colgaría de él, yo no soy nadie”.

El periodista indicó que, en el mensaje, Celia Cuccittini anunció que podría ir al Bailando, pero como visitante. Ángel también reveló el mensaje que le envió Lio Messi a su teléfono: “Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más”.