La mamá de Chano Moreno Charpentier habló de cómo esta la salud del músico

“Chano está bien. Desde que salió del Otamendi está en una comunidad terapéutica, internado y no tiene teléfono. Él tenía contrato firmado para hacer tres show, fue con sus familiares, los acompañantes, los hizo y volvió a la internación”, agregó.

image.png

¿Cómo avanza la recuperación de Chano Moreno Charpentier?

Marina está satisfecha con lo que ha visto hasta ahora de la recuperación de su hijo: ”Está internado aún hoy, hoy vamos a almorzar en familia y después vuelve a la comunidad, está mejor, está feliz... y tiene muchos proyectos”, destacó.

En medio de su recuperación la madre tocó el punto de Jey Mammon y el supuesto mensaje de apoyo que había enviado: “Mi hijo no tiene celular dentro de la comunidad, me parece raro...Si lo hubiera hecho me parece muy valiente porque la gente no puede hacer un juicio de valor antes para una persona".

"Él antes de esta ultima internación tenia mucho miedo de la inteligencia artificial y de todo lo que se arma. Esta semana escuché en la televisión muchas cosas que son mentiras. Con eso le podes arruinar la vida a mucha gente, ¿quienes somos nosotros para ser jueces?”, se cuestionó.

Chano Moreno Charpentier.jpg Chano Moreno Charpentier fue dado de alta

Esas fueron las palabras de la madre sobre la recuperación de su hijo, aunque no especificó el tiempo exacto que estará allí, pero algunos allegados aseguran que permanecerá en el lugar especializado algunas semanas más.