La madre de Fernando Báez Sosa responde a "las risas" de los imputados en pleno juicio

Antes de que iniciara la audiencia, Gladys, la madre de Fernando Báez Sosa habló con la prensa, y opinó sobre la reacción de los rugbiers que según los periodistas tuvieron mucha interacción entre ellos ayer, y se ríeron."Es una verguenza que, estando nosotros persentes que se rían. No sé por qué, acá es todo dolor. Nosotros no venimos a buscar venganza, solo queremos justicia por Fernando, pero merecemos respeto también por nuestro dolor", sentenció.

Y más adelante agregó: "Lo único que deseo, es que le den la justicia ejemplar, que es lo que quiero, que le den una cadena perpetua. Porque a mi hijo, yo lo tengo encerrado en un ataud, de donde nunca saldrá. Él está condenado para siempre a ese lugar, y yo he perdido todo. He perdido sus abrazos, he perdido sus besos...", dijo con la voz entrecortada.

La fuerte frase de Fernando Burlando ante la reacción de los imputados

Luego de la tercera jornada de juicio, Fernando Burlando, quien es el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, conversó con la prensa y los periodistas le consultaron sobre las risas que tuvieron los rugbiers durante el juicio, y este no pudo evitar expresar su enojo por el comportamiento de los imputados.

Se pudo conocer, según una cronista, que los imputados interactuaron entre ellos, al punto de reírse en pleno juicio cuando nombraron a Pablo Ventura, quien declaró como testigo.

"Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto, ‘¿De qué se ríen hijos de p…?’”, fueron las contundentes palabras del reconocido abogado.