La identidad secreta de Harry Styles para registrarse en los hoteles

Pero, este pseudónimo que eligió Harry Styles para su estancia en el hotel Caledonian, de cinco estrellas, de Edimburgo este fin de semana hizo que el personal del establecimiento hotelero se riera a carcajadas. El ex One Direction reservó en este lujoso hotel escocés usando el pseudónimo, el cual es en realidad un juego de palabras con la expresión "all of a sudden", es decir, "de repente".

Según recoge el Daily Mail, el artista podría haber recurrido a este apodo usando una pista falsa para confundir a los fans, ya que Oliver Sudden también es el nombre de un rapero del sur de Londres.

harry styles (2).jpg

Harry Styles, de 29 años, se alojó en una suite de casi 3.500 euros por noche en el hotel Caledonian para sus dos conciertos, en los que ha colgado el cartel de entradas agotadas, en el estadio de rugby de Murrayfield, dentro de su gira Love On Tour.

El británico se convirtió en un artista de tanto éxito o más que lo fue junto a sus compañeros de banda, Zayn, Louis, Niall y Liam, en One Direction. Por aquel entonces la fiebre directioner era todavía mayor y los propios componentes del quinteto han confirmado en entrevistas que el 'acoso' popular que sufrieron les hacía vivir en una burbuja.