La honestidad de Marcelo Tinelli sobre el mal momento de salud que vive su hija Cande

image.png

"Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente discriminada o atacada", destacó el conductor sobre el reciente post de Cande que habló sobre ello.

"Pueden molestar, joder y herir mucho a las personas que por ahí van llevando un tema tan difícil como la bulimia o la anorexia", cerró de manera contundente Marcelo.

Este fue el mensaje de Cande, la hija de Marcelo Tinelli para hablar de su salud

En algunas ocasiones Cande Tinelli se toma un tiempo para compartir con sus seguidores algunos aspectos de su vida. Así lo hizo recientemente cuando dejó un gran mensaje para hablar de una situación un poco complicada que está pasando con su salud.

"Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen, se burlan… ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años”, inició la hija de Marcelo.

Seguidamente profundizó un poco en todas aquellas personas que se detienen para criticar, por lo que no dudó en ser honesta sobre su situación: “Quiero aclarar que tengo una recaída de la bulimia, estoy pasando por un momento choto, por eso estoy así”.

image.png

"A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque tal vez está pasando una enfermedad mental o física, y ustedes le arruinan un poco más la cabeza", sumó.

Finalmente dejó una reflexión para las personas que se dedican a insultar antes de saber a fondo que puede suceder en algún momento con una persona: "Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer. Se impecable con tus palabras. Bye”.