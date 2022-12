La historia detrás del regalo que Lionel Messi le dio a Benjamín, el hijo del Kun Agüero

El exfutbolista de la selección Argentina, el Kun Agüero, se ha convertido en noticia en varias ocasiones, pese a no estar dentro de la cancha en este Mundial Qatar 2022, pero tanto sus compañeros como la hinchada, lo siguen sintiendo parte del equipo y así se ha podido ver partido tras partido.

El Kun Agüero al final el partido, le entregó la copa del jugador del día a su amigo Lionel Messi, y un rato después, este le devolvió el gesto, cumpliendo el sueño de Benjamín y le hizo entrega del short que utilizó en este último partido antes de la final. Pues, antes que bajara de las tribunas a festejar con los jugadores de la selección Argentina, recibió este pedido de su hijo.

kun aguero (3).png

Pero este no fue el único pedido que le hizo Benjamín al Kun Agüero, en el partido ante Países Bajos, el chico le pidió al exjugador que además le consiguiera la camiseta de otro de sus ídolos. En una charla en ESPN el Kun reveló la charla que tuvieron: “Pa, ¿vas abajo? Me traes la camiseta de Enzo ”, relató y el ex River también se la dio con total afecto, asi que Benjamín se llevó dos grandes recuerdos de las semifinales ante Croacia.

El Kun Agüero le entregó el premio del día a Lionel Messi y reveló qué se dijeron en privado

El amigo y fiel compañero de habitación de Lionel Messi, fue elegido para entregarle a “la Pulga” el premio al Mejor Jugador del Partido, un reconocimiento que se entrega después de cada juego del Mundial Qatar 2022, por parte de la conocida marca de cerveza, principal sponsor de la Fifa en esta Copa del Mundo.

El momento quedó capturado en un video, que rápidamente se hizo viral en redes, y donde se ve al capitán acercarse por la antesala del vestuario y ponerse notablemente feliz al ver al Kun Agüero en ese lugar, esperándolo. Acto seguido, se saludaron en un entrañable abrazos, y donde también hubo sonrisas de por medio.

https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/1602795880465068033 Leo Kun pic.twitter.com/9mK5ITYkW6 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 13, 2022

“Por las dudas no te dije nada”, le tiró el Kun Agüero, y Lionel Messi le respondió: “¿Ya lo sabías?”, sobre la elección de su amigo para entregar el premio. Sin embargo, al terminar el momento, el capitán de la selección Argentina aseguró que el premio debió ser para Julián Álvarez, quien anotó dos goles en el encuentro.